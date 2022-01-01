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Шаблон сварщика Кедр УШС-2 с калибровкой 8021853
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Шаблоны сварщика
    Шаблон сварщика Кедр УШС-2 с калибровкой 8021853
    Арт. О00000041757
    Шаблон сварщика Кедр УШС-2 с калибровкой 8021853

      Шаблон сварщика Кедр УШС-2 с калибровкой 8021853

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041757

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество шаблонов, шт
      		3
      Точность изготовления, мм
      		±0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шаблон сварщика Кедр УШС-2 с калибровкой (катетомер) 8021853 - используется для определения катетов угловых сварочных швов в диапазоне от 4 мм до 14 мм. Контроль катетов сварных швов осуществляется методом ступенчатого перебора до минимального зазора

        Комплектация

        • Диапазон контролируемых катетов стыкового сварного шва 4 – 14 мм
        • Ступенчатый контроль, шесть ступеней
        • Точность изготовления ± 0.3 мм
        • Средняя наработка на отказ не менее 1 000 условных циклов замеров