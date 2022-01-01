Шаблон сварщика Кедр УШС-2 с калибровкой 8021853

Комплектация

Диапазон контролируемых катетов стыкового сварного шва 4 – 14 мм

Ступенчатый контроль, шесть ступеней

Точность изготовления ± 0.3 мм

Средняя наработка на отказ не менее 1 000 условных циклов замеров

Шаблон сварщика Кедр УШС-2 с калибровкой (катетомер) 8021853 - используется для определения катетов угловых сварочных швов в диапазоне от 4 мм до 14 мм. Контроль катетов сварных швов осуществляется методом ступенчатого перебора до минимального зазора