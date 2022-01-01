Шаблон сварщика Кедр УШС-2 с калибровкой 8021853
Арт. О00000041757
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество шаблонов, шт
|3
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Точность изготовления, мм
|±0.3
- Шаблон сварщика Кедр УШС-2 с калибровкой (катетомер) 8021853 - используется для определения катетов угловых сварочных швов в диапазоне от 4 мм до 14 мм. Контроль катетов сварных швов осуществляется методом ступенчатого перебора до минимального зазора
Комплектация
- Диапазон контролируемых катетов стыкового сварного шва 4 – 14 мм
- Ступенчатый контроль, шесть ступеней
- Точность изготовления ± 0.3 мм
- Средняя наработка на отказ не менее 1 000 условных циклов замеров