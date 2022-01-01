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Шаблон сварщика УШС-3 Кедр 8021854 с калибровкой
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Шаблоны сварщика
    Шаблон сварщика УШС-3 Кедр 8021854 с калибровкой
    Арт. О00000041758
    Шаблон сварщика УШС-3 Кедр 8021854 с калибровкой

      Шаблон сварщика УШС-3 Кедр 8021854 с калибровкой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041758

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество шаблонов, шт
      		8
      Мин. измеренение, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шаблон сварщика УШС-3 Кедр 8021854 с калибровкой - предназначен для измерения контролируемых параметров труб, контроля качества сборки стыков соединений труб, а также для измерения параметров сварного шва при его контроле.

        Преимущества

        • Диапазон измерения глубины дефектов (вмятин, забоин), глубины разделки шва до корневого слоя, превышения кромок, мм 0 — 15
        • Диапазон измерения высоты усиления шва, мм 0 — 5
        • Диапазон измерения величин притупления и ширины шва, мм 0 — 50
        • Диапазон измерения величины зазора, мм 0.5 — 4
        • Диапазон измерения углов скоса кромок, град. 0 — 45
        • Номинальные значения диаметров электродов, измеряемых шаблоном, мм 1; 1.2; 2; 2.5; 3; 3.25; 4; 5
        • Габаритные размеры, мм 130х50х16
        • Масса, кг - 0.18