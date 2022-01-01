Преимущества

Диапазон измерения глубины дефектов (вмятин, забоин), глубины разделки шва до корневого слоя, превышения кромок, мм 0 — 15

Диапазон измерения высоты усиления шва, мм 0 — 5

Диапазон измерения величин притупления и ширины шва, мм 0 — 50

Диапазон измерения величины зазора, мм 0.5 — 4

Диапазон измерения углов скоса кромок, град. 0 — 45

Номинальные значения диаметров электродов, измеряемых шаблоном, мм 1; 1.2; 2; 2.5; 3; 3.25; 4; 5

Габаритные размеры, мм 130х50х16

Масса, кг - 0.18

Шаблон сварщика УШС-3 Кедр 8021854 с калибровкой - предназначен для измерения контролируемых параметров труб, контроля качества сборки стыков соединений труб, а также для измерения параметров сварного шва при его контроле.