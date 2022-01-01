Шаблон сварщика УШС-3 Кедр 8021854 с калибровкой
Арт. О00000041758
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество шаблонов, шт
|8
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Мин. измеренение, мм
|1
- Шаблон сварщика УШС-3 Кедр 8021854 с калибровкой - предназначен для измерения контролируемых параметров труб, контроля качества сборки стыков соединений труб, а также для измерения параметров сварного шва при его контроле.
Преимущества
- Диапазон измерения глубины дефектов (вмятин, забоин), глубины разделки шва до корневого слоя, превышения кромок, мм 0 — 15
- Диапазон измерения высоты усиления шва, мм 0 — 5
- Диапазон измерения величин притупления и ширины шва, мм 0 — 50
- Диапазон измерения величины зазора, мм 0.5 — 4
- Диапазон измерения углов скоса кромок, град. 0 — 45
- Номинальные значения диаметров электродов, измеряемых шаблоном, мм 1; 1.2; 2; 2.5; 3; 3.25; 4; 5
- Габаритные размеры, мм 130х50х16
- Масса, кг - 0.18