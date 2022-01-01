Установка воздушно-плазменной резки КЕДР AlphaCUT-160 8012213, 380 В - высокопроизводительный и мощный аппарат воздушно-плазменной резки, обеспечивающий возможность быстрой и качественной резки заготовок и конструкций из любых токопроводящих материалов толщиной до 50 мм. Модель отличается простотой и удобством управления. Аппарат легко перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию встроенных колёс двух рым-болтов, внесённых в стандартную комплектацию. Аппарат рекомендован для эксплуатации на средних и крупных производствах в качестве инструмента для ручной воздушно-плазменной резки или основного узла в составе порталов с ЧПУ-управлением.



Преимущества

Резка токопроводящих материалов толщиной до 50 мм с высокой скоростьюс высокой скоростью

Цифровой дисплей для отображения значения тока резки обеспечивает возможность точной настройки параметра в зависимости от типа и толщины металла

2T/4T режимы работы – плазмотрона повышают удобство использования при выполнении коротких и длинных резов.

Разъем подключения к автоматизированной системе ЧПУ

Пилотная дуга и HF поджиг облегчает начало цикла резки и позиционирование плазмотрона

Улучшенная система охлаждения повышает производительность и способствует увеличению срока службы



