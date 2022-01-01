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Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
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Аппараты плазменной резки
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
    Арт. О00000026169
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В

      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT-160 8012213, 380 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026169

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		660x323x658
      Частота, Гц
      		50, 60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Установка воздушно-плазменной резки КЕДР AlphaCUT-160 8012213, 380 В - высокопроизводительный и мощный аппарат воздушно-плазменной резки, обеспечивающий возможность быстрой и качественной резки заготовок и конструкций из любых токопроводящих материалов толщиной до 50 мм. Модель отличается простотой и удобством управления. Аппарат легко перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию встроенных колёс двух рым-болтов, внесённых в стандартную комплектацию. Аппарат рекомендован для эксплуатации на средних и крупных производствах в качестве инструмента для ручной воздушно-плазменной резки или основного узла в составе порталов с ЧПУ-управлением.
        Преимущества
        • Резка токопроводящих материалов толщиной до 50 мм с высокой скоростьюс высокой скоростью
        • Цифровой дисплей для отображения значения тока резки обеспечивает возможность точной настройки параметра в зависимости от типа и толщины металла
        • 2T/4T режимы работы – плазмотрона повышают удобство использования при выполнении коротких и длинных резов.
        • Разъем подключения к автоматизированной системе ЧПУ
        • Пилотная дуга и HF поджиг облегчает начало цикла резки и позиционирование плазмотрона
        • Улучшенная система охлаждения повышает производительность и способствует увеличению срока службы