Преимущества

Качественная и производительная резка токопроводящих металлов толщиной до 22 мм при рабочем токе от 25 до 60А

Регулировка времени продувки после резки продлевает срок службы расходных частей

Пилотная дуга и HF поджиг облегчает начало цик- ла резки и позиционирование плазмотрона

Цифровой дисплей показывает действительное значение тока резки и гарантирует соблюдение технологического процесса

Поддержка 2T/4T-режимов повышает комфорт работы резчика при работе с большим объемом материалов

Малые габариты и вес при высокой производительности резки являются одним из ключевых преимущества данного аппарата

Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В - создан для решения различных задач на производстве и строительной площадке. Ключевое преимущество данного оборудования – более высокая производительность по сравнению с такими инструментами резки, как УШМ и газовый резак. Устройство питается от сети с напряжением 380В и обеспечивает высокий КПД и отличную производительность при работе с изделиями толщиной до 22 мм. Также благодаря высокой надежности силовой части аппарата и его электронных компонентов - он является отличным решением для высокозагруженных строительных объектов, где особенно важны производительность оборудования и его безотказность.