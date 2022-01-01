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Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
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Аппараты плазменной резки
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
    Арт. О00000026170
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
    Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В
      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В

      Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026170

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		425x245x500
      Частота, Гц
      		50, 60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Установка воздушно-плазменной резки Кедр AlphaCUT- 60 8012508, 380 В - создан для решения различных задач на производстве и строительной площадке. Ключевое преимущество данного оборудования – более высокая производительность по сравнению с такими инструментами резки, как УШМ и газовый резак. Устройство питается от сети с напряжением 380В и обеспечивает высокий КПД и отличную производительность при работе с изделиями толщиной до 22 мм. Также благодаря высокой надежности силовой части аппарата и его электронных компонентов - он является отличным решением для высокозагруженных строительных объектов, где особенно важны производительность оборудования и его безотказность.

        Преимущества

        • Качественная и производительная резка токопроводящих металлов толщиной до 22 мм при рабочем токе от 25 до 60А
        • Регулировка времени продувки после резки продлевает срок службы расходных частей
        • Пилотная дуга и HF поджиг облегчает начало цик- ла резки и позиционирование плазмотрона
        • Цифровой дисплей показывает действительное значение тока резки и гарантирует соблюдение технологического процесса
        • Поддержка 2T/4T-режимов повышает комфорт работы резчика при работе с большим объемом материалов
        • Малые габариты и вес при высокой производительности резки являются одним из ключевых преимущества данного аппарата