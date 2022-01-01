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Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
33 910 ₽
Аппараты плазменной резки
  • Персональная скидка
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Арт. О00000026162
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
  • Персональная скидка
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В

Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В

Дарим скидки за
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33 910 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026162

Характеристики

Производитель
Кедр
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
410x170x260
Частота, Гц
50, 60
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
33 910 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776 - самая компактная и легкая модель серии. Вес устройства составляет всего 6 кг, что в сочетании с малыми габаритами и регулируемым наплечным ремнем обеспечивает возможность его удержания на весу при проведении резки. КЕДР UltraCUT-40 незаменим при ремонтных и демонтажных работах на высоте или в труднодоступных местах, а также в качестве вспомогательного инструмента в небольших мастерских или гараже. КЕДР UltraCUT-40 максимально прост и удобен в эксплуатации – он оснащен осциллятором для высокочастотного поджига дуги и удобным регулятором, позволяющим изменять ток резки в диапазоне от 20 до 40 А.

    Преимущества

    • Сверхлегкий и суперкомпактный аппарат позволяет производить работы в любых тру днодоступных местах и стеснённых условиях
    • Диапазон сварочного тока от 20 до 40 А обеспечивает высокоточную резку любых токопроводящих материалов малых и средних толщин
    • Регулируемый наплечный ремень обеспечивает возможность удерживания аппарата на весу при работе на высоте, а также делает его транспортировку максимально удобной
    • Малая потребляемая мощность 4,8 кВт в сочетании с работой от бытовой сети 220 В упрощают поиск подходящего источника питания