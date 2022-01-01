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Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Арт. О00000026162
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Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776, 220 В
Арт. О00000026162
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|410x170x260
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Частота, Гц
|50, 60
|
Напряжение сети, В
|220
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- Установка воздушно-плазменной резки Кедр UltraCUT-40 8009776 - самая компактная и легкая модель серии. Вес устройства составляет всего 6 кг, что в сочетании с малыми габаритами и регулируемым наплечным ремнем обеспечивает возможность его удержания на весу при проведении резки. КЕДР UltraCUT-40 незаменим при ремонтных и демонтажных работах на высоте или в труднодоступных местах, а также в качестве вспомогательного инструмента в небольших мастерских или гараже. КЕДР UltraCUT-40 максимально прост и удобен в эксплуатации – он оснащен осциллятором для высокочастотного поджига дуги и удобным регулятором, позволяющим изменять ток резки в диапазоне от 20 до 40 А.
Преимущества
- Сверхлегкий и суперкомпактный аппарат позволяет производить работы в любых тру днодоступных местах и стеснённых условиях
- Диапазон сварочного тока от 20 до 40 А обеспечивает высокоточную резку любых токопроводящих материалов малых и средних толщин
- Регулируемый наплечный ремень обеспечивает возможность удерживания аппарата на весу при работе на высоте, а также делает его транспортировку максимально удобной
- Малая потребляемая мощность 4,8 кВт в сочетании с работой от бытовой сети 220 В упрощают поиск подходящего источника питания