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Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8015653, M6/28 мм
Найти аналог
Держатели накончеников
    Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8015653, M6/28 мм
    Арт. О00000025966
    Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8015653, M6/28 мм
    Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8015653, M6/28 мм
      Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8015653, M6/28 мм
      Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8015653, M6/28 мм

      Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8015653, M6/28 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025966

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Резьба
      		М6
      Длина, мм
      		28
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вставка под наконечник M-36 PRIME Кедр 8015653, M6/28 мм - предназначена для монтажа контактного наконечника в горелку. Вставка отвечает за равномерное распределение защитного газа внутри сопла и токоподвод к наконечнику. Вставка выполнены из латуни, имеют симметрично расположенные отверстия по всей окружности.

        Преимущества

        • Тип — MIG
        • Для горелки — M-36 PRIME