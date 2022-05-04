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Кельма стальная Toolberg сердце КШ 60, 1402002
5.0
2
Найти аналог
Кельмы и мастерки
    Кельма стальная Toolberg сердце КШ 60, 1402002
    Арт. Х153711112
    5.0
    2
    Кельма стальная Toolberg сердце КШ 60, 1402002

      Кельма стальная Toolberg сердце КШ 60, 1402002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153711112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		кельма
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кельма T4P стальная "сердце" КШ 60, 1402002 применяется для нанесения и выравнивания строительных смесей.

        Преимущества:

        • Полотно из углеродистой стали надежно прикреплено к рукоятке.
        • Эргономичная деревянная рукоятка устраняет проскальзывание, что значительно снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.