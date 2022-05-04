Кельма стальная Toolberg сердце КШ 60, 1402002
Арт. Х153711112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|кельма
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Форма шпателя
|гладкая
- Кельма T4P стальная "сердце" КШ 60, 1402002 применяется для нанесения и выравнивания строительных смесей.
Преимущества:
- Полотно из углеродистой стали надежно прикреплено к рукоятке.
- Эргономичная деревянная рукоятка устраняет проскальзывание, что значительно снижает утомляемость и создает дополнительный комфорт при работе.