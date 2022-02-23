Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD
Арт. 70423552
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
- Напольный керамический тепловентилятор Polaris PCSH 0920RCD оснащен керамическим нагревательным элементом, который обеспечивает быстрый нагрев воздуха. В процессе работы обогреватель не сушит воздух и не сжигает кислород. В верхней части корпуса установлен LED-дисплей и клавиши для установки желаемых параметров. Поворотное основание обеспечивает равномерное распространение теплого воздуха по всему помещению. Корпус тепловентилятора изготовлен из огнеупорного пластика высшей категории. Обогреватель предназначен для напольной установки.
Преимущества
- Данная модель имеет два режима нагрева
- Тепловентилятор оснащен керамическим нагревательным элементом
- Электронный термостат
- Пульт дистанционного управления поставляется в комплекте
- Возможна работа по таймеру
- Встроенный вентилятор
- Две степени защиты от перегрева, для продолжительной и безопасной эксплуатации
- Корпус обогревателя изготовлен из огнеупорного пластика высшей категории
- Автоматическое отключения тепловентилятора при опрокидывании
- Удобная ручка для перемещения
- Рекомендуемая площадь обогрева до 24 кв.м