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Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD
5.0
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD
    Арт. 70423552
    5.0
    2
    Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD
    Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD
    Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD
      Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD
      Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD
      Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD

      Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423552
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Polaris
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Напольный керамический тепловентилятор Polaris PCSH 0920RCD оснащен керамическим нагревательным элементом, который обеспечивает быстрый нагрев воздуха. В процессе работы обогреватель не сушит воздух и не сжигает кислород. В верхней части корпуса установлен LED-дисплей и клавиши для установки желаемых параметров. Поворотное основание обеспечивает равномерное распространение теплого воздуха по всему помещению. Корпус тепловентилятора изготовлен из огнеупорного пластика высшей категории. Обогреватель предназначен для напольной установки.

        Преимущества

        • Данная модель имеет два режима нагрева
        • Тепловентилятор оснащен керамическим нагревательным элементом
        • Электронный термостат
        • Пульт дистанционного управления поставляется в комплекте
        • Возможна работа по таймеру
        • Встроенный вентилятор
        • Две степени защиты от перегрева, для продолжительной и безопасной эксплуатации
        • Корпус обогревателя изготовлен из огнеупорного пластика высшей категории
        • Автоматическое отключения  тепловентилятора при опрокидывании
        • Удобная ручка для перемещения
        • Рекомендуемая площадь обогрева до 24 кв.м