Тепловентилятор Polaris PCSH 0920 RCD

Преимущества

Данная модель имеет два режима нагрева

Тепловентилятор оснащен керамическим нагревательным элементом

Электронный термостат

Пульт дистанционного управления поставляется в комплекте

Возможна работа по таймеру

Встроенный вентилятор

Две степени защиты от перегрева, для продолжительной и безопасной эксплуатации

Корпус обогревателя изготовлен из огнеупорного пластика высшей категории

Автоматическое отключения тепловентилятора при опрокидывании

Удобная ручка для перемещения

Рекомендуемая площадь обогрева до 24 кв.м

Напольный керамический тепловентилятор Polaris PCSH 0920RCD оснащен керамическим нагревательным элементом, который обеспечивает быстрый нагрев воздуха. В процессе работы обогреватель не сушит воздух и не сжигает кислород. В верхней части корпуса установлен LED-дисплей и клавиши для установки желаемых параметров. Поворотное основание обеспечивает равномерное распространение теплого воздуха по всему помещению. Корпус тепловентилятора изготовлен из огнеупорного пластика высшей категории. Обогреватель предназначен для напольной установки.