Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
Арт. О00000014236
Характеристики
|
Производитель
|Тосол-Синтез
|
Тип
|хлоргексидин
|
Объем, л
|0.1
Хлоргексидин биглюконат 100 мл это раствор, применяемый в качестве антисептического средства. Жидкость не имеет запаха и цвета, и в отличие от перекиси водорода, не производит такой же бурной реакции при попадании на открытую рану. Его бактерицидные и дезинфицирующие свойства будут очень полезны вне зависимости от вида работ, которым занимается человек. Хлоргексидин 0 05 100 мл пригодится для обработки порезов, укусов, ссадин, царапин и прочих повреждений покровной ткани, а также для профилактики заболеваний при применении внутрь, например нанося на слизистую носа или горла.
Преимущества раствора хлоргексидина биглюконата 100 мл:
- Не щиплет;
- Не имеет запаха;
- Эффективно борется с бактериями;
- Может использоваться профилактически.
Комплектация:
- Бутылек пластиковый;
- Хлоргексидина раствор;
- Упаковка.