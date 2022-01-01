Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020

Хлоргексидин биглюконат 100 мл это раствор, применяемый в качестве антисептического средства. Жидкость не имеет запаха и цвета, и в отличие от перекиси водорода, не производит такой же бурной реакции при попадании на открытую рану. Его бактерицидные и дезинфицирующие свойства будут очень полезны вне зависимости от вида работ, которым занимается человек. Хлоргексидин 0 05 100 мл пригодится для обработки порезов, укусов, ссадин, царапин и прочих повреждений покровной ткани, а также для профилактики заболеваний при применении внутрь, например нанося на слизистую носа или горла.

Преимущества раствора хлоргексидина биглюконата 100 мл:

Не щиплет;

Не имеет запаха;

Эффективно борется с бактериями;

Может использоваться профилактически.

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