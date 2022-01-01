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Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
35 ₽
Очистка рук
    Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
    Арт. О00000014236
    Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020

      Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020

      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014236

      Характеристики

      Производитель
      		Тосол-Синтез
      Тип
      		хлоргексидин
      Объем, л
      		0.1
      Все характеристики
      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Хлоргексидин биглюконат 100 мл это раствор, применяемый в качестве антисептического средства. Жидкость не имеет запаха и цвета, и в отличие от перекиси водорода, не производит такой же бурной реакции при попадании на открытую рану. Его бактерицидные и дезинфицирующие свойства будут очень полезны вне зависимости от вида работ, которым занимается человек. Хлоргексидин 0 05 100 мл пригодится для обработки порезов, укусов, ссадин, царапин и прочих повреждений покровной ткани, а также для профилактики заболеваний при применении внутрь, например нанося на слизистую носа или горла.

        Преимущества раствора хлоргексидина биглюконата 100 мл:

        • Не щиплет;
        • Не имеет запаха;
        • Эффективно борется с бактериями;
        • Может использоваться профилактически.

        Комплектация:

        • Бутылек пластиковый;
        • Хлоргексидина раствор;
        • Упаковка.