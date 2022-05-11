Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
Арт. X69914544281
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Украина
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Макс. диаметр, мм
|130
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Мин. диаметр, мм
|110
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Тип
|червячный
- Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм) - представляет собой вспомогательное средство, необходимое для надёжной и оперативной фиксации различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Данное изделие позволяет существенно упростить установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки, а также обеспечить гибкость монтажа отдельных сегментов вентиляции. Хомут выполнен из прочной оцинкованной стали, которая отличается повышенной износостойкостью и довольно высоким эксплуатационным ресурсом.