Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм) - представляет собой вспомогательное средство, необходимое для надёжной и оперативной фиксации различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Данное изделие позволяет существенно упростить установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки, а также обеспечить гибкость монтажа отдельных сегментов вентиляции. Хомут выполнен из прочной оцинкованной стали, которая отличается повышенной износостойкостью и довольно высоким эксплуатационным ресурсом.

