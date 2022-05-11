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Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
5.0
3
65 ₽
Хомуты червячные
    Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
    Арт. X69914544281
    5.0
    3
    Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)

      Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914544281
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Родина бренда
      		Украина
      Макс. диаметр, мм
      		130
      Мин. диаметр, мм
      		110
      Тип
      		червячный
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм) - представляет собой вспомогательное средство, необходимое для надёжной и оперативной фиксации различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Данное изделие позволяет существенно упростить установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки, а также обеспечить гибкость монтажа отдельных сегментов вентиляции. Хомут выполнен из прочной оцинкованной стали, которая отличается повышенной износостойкостью и довольно высоким эксплуатационным ресурсом.