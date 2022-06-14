Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм) - служит для надёжной и оперативной фиксации различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Данное изделие позволяет существенно упростить установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки, а также обеспечить гибкость монтажа отдельных сегментов вентиляции. Для удобства установки в конструкции крепёжного элемента предусмотрен специальный винт, который позволяет регулировать степень затяжки. Хомут выполнен из прочной оцинкованной стали, которая отличается повышенной износостойкостью и довольно высоким эксплуатационным ресурсом.

