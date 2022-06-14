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Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм)
5.0
4
90 ₽
Хомуты червячные
    Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм)
    Арт. X69914544283
    5.0
    4
    Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм)

      Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914544283
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Родина бренда
      		Украина
      Макс. диаметр, мм
      		170
      Мин. диаметр, мм
      		150
      Тип
      		червячный
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм) - служит для надёжной и оперативной фиксации различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Данное изделие позволяет существенно упростить установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки, а также обеспечить гибкость монтажа отдельных сегментов вентиляции. Для удобства установки в конструкции крепёжного элемента предусмотрен специальный винт, который позволяет регулировать степень затяжки. Хомут выполнен из прочной оцинкованной стали, которая отличается повышенной износостойкостью и довольно высоким эксплуатационным ресурсом.