Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
5.0
2
19 ₽
Хомуты червячные
    Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
    Арт. X13031607
    5.0
    2
    Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм

      Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм

      19 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X13031607
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мегалист-Таганрог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		18
      Мин. диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      19 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм - сможет обеспечить высокую надежность соединения труб, шлангов, различных элементов трубопровода или присоединить трубы к несущим конструкциям. Хомуты изготавливаются по немецкой технологии и в едином исполнении для экспорта и внутреннего рынка.

        Преимущества

        • Вид климатического исполнения - У5 по ГОСТ 15150
        • Ширина ленты: 9 мм, толщина ленты: 0.8 мм
        • Лента: без просечек, с отбортовкой
        • Болт: под крестовую отвертку и шестигранник 8 мм, оцинкованный
        • Замок стандартного соединения оцинкованный, со штампованным корпусом (а не с паянным)
        • Является "родным" хомутом для отечественного автопрома