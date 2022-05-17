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Хомут червячный Х06 Движение Автоваз (Стандарт), 20x32 мм
4.5
2
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Хомуты червячные
    Хомут червячный Х06 Движение Автоваз (Стандарт), 20x32 мм
    Арт. X13031615
    4.5
    2
    Хомут червячный Х06 Движение Автоваз (Стандарт), 20x32 мм

      Хомут червячный Х06 Движение Автоваз (Стандарт), 20x32 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13031615
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мегалист-Таганрог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер, дюйм
      		1 1/4
      Макс. диаметр, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут червячный Х06 Движение Автоваз (Стандарт), 20x32 мм - сможет обеспечить высокую надежность соединения труб, шлангов, различных элементов трубопровода или присоединить трубы к несущим конструкциям. Хомуты изготавливаются по немецкой технологии и в едином исполнении для экспорта и внутреннего рынка.

        Преимущества

        • Вид климатического исполнения - У5 по ГОСТ 15150
        • Ширина ленты: 9 мм, толщина ленты: 0.8 мм
        • Лента: без просечек, с отбортовкой
        • Болт: под крестовую отвертку и шестигранник 8 мм, оцинкованный
        • Замок стандартного соединения оцинкованный, со штампованным корпусом (а не с паянным)
        • Является "родным" хомутом для отечественного автопрома