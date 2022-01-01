Преимущества

В конструкцию червячного хомута 9 W1 входят прочный замок, укрепленный контактной сваркой, специальный винт для затяжки хомута и штампованная лента с зубчатой дорожкой

Края ленты отбортованы, что позволяет защитить руки от травм и не повреждать поверхность, на которую они монтируются

Для увеличения прочности, лента и замок сварены в одну конструкцию, что гарантирует отличную работу хомута в условиях сильной вибрации и высоких механических нагрузок

Устройство червячных хомутов обеспечивает их многократное использование, при этом самопроизвольное ослабление хомута — невозможно

Все металлические элементы данного хомута выполнены из высококачественной стали и имеют цинковое покрытие, что позволяет достичь высокой устойчивости к коррозии и другим неблагоприятным условиям



Хомут червячный 20-32/9 W1 - это высокопрочный хомут червячного типа, который используется для соединения всех видов шлангов, патрубков и рукавов круглого сечения. Отличается высокими эксплуатационно-техническими характеристиками и удобством монтажа. Данные хомуты отлично справляются с воздействием различных механических нагрузок, обеспечивая полную герметичность и надежность соединения.