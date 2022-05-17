Преимущества

Вид климатического исполнения - У5 по ГОСТ 15150

Ширина ленты: 9 мм, толщина ленты: 0.8 мм

Лента: без просечек, с отбортовкой

Болт: под крестовую отвертку и шестигранник 8 мм, оцинкованный

Замок стандартного соединения оцинкованный, со штампованным корпусом (а не с паянным)

Является "родным" хомутом для отечественного автопрома

Хомут червячный Х13 Движение Автоваз (Стандарт), 60x80 мм - сможет обеспечить высокую надежность соединения труб, шлангов, различных элементов трубопровода или присоединить трубы к несущим конструкциям. Хомуты изготавливаются по немецкой технологии и в едином исполнении для экспорта и внутреннего рынка.