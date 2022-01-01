Преимущества

Преимуществом является возможность использовать одновременно несколько хомутов, последовательно соединив их и получить, таким образом, крепеж неограниченного диаметра

Устройство хомута этого типа обеспечивает плавную бесступенчатую затяжку, стойкость и надежность фиксации, многократное применение, предохранение рук от травмирования, отсутствие возможности повредить поверхность монтажа

Помимо того, натяжная лента фиксатора оснащена фиксирующими прорезями, что обеспечивает механическое замыкание вследствие взаимодействия с червячной передачей

Конструкция ленты позволяет сочленять кабели, шланги, провода, иные части систем, возможности соединить которые, привычным способом нет

Хомут червячный Х70х90 Стандарт, лента 9, W1 - представляет собой соединительный элемент, который применяется с целью фиксации, герметизации шланговых соединений, патрубков и иных путепроводов. Данное изделие способно обеспечить прочность и надежность герметизации соединений в условиях климата умеренных и тропических широт. Данное изделие состоит из корпуса, хомутной ленты с закругленными краями, зубчатой дорожки и винтовой головки, служащей для затяжки изделия. Устройство ленты позволяет исключить возможные повреждения элемента, который фиксируется. Конструкция хомута червячного типа гарантирует равномерное распределение сжатия и герметичность.