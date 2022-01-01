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Хомут червячный Х70х90 Стандарт, лента 9, W1
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Хомуты червячные
    Хомут червячный Х70х90 Стандарт, лента 9, W1
    Арт. X13031624
    Хомут червячный Х70х90 Стандарт, лента 9, W1

      Хомут червячный Х70х90 Стандарт, лента 9, W1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13031624

      Характеристики

      Производитель
      		Мегалист-Таганрог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		90
      Мин. диаметр, мм
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хомут червячный Х70х90 Стандарт, лента 9, W1 - представляет собой соединительный элемент, который применяется с целью фиксации, герметизации шланговых соединений, патрубков и иных путепроводов. Данное изделие способно обеспечить прочность и надежность герметизации соединений в условиях климата умеренных и тропических широт. Данное изделие состоит из корпуса, хомутной ленты с закругленными краями, зубчатой дорожки и винтовой головки, служащей для затяжки изделия. Устройство ленты позволяет исключить возможные повреждения элемента, который фиксируется. Конструкция хомута червячного типа гарантирует равномерное распределение сжатия и герметичность.

        Преимущества

        • Преимуществом является возможность использовать одновременно несколько хомутов, последовательно соединив их и получить, таким образом, крепеж неограниченного диаметра
        • Устройство хомута этого типа обеспечивает плавную бесступенчатую затяжку, стойкость и надежность фиксации, многократное применение, предохранение рук от травмирования, отсутствие возможности повредить поверхность монтажа
        • Помимо того, натяжная лента фиксатора оснащена фиксирующими прорезями, что обеспечивает механическое замыкание вследствие взаимодействия с червячной передачей
        • Конструкция ленты позволяет сочленять кабели, шланги, провода, иные части систем, возможности  соединить которые, привычным способом нет