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Хомут червячный Star light с ключом (бабочка) 16-26 мм
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Хомуты червячные
    Хомут червячный Star light с ключом (бабочка) 16-26 мм
    Арт. О00000015509
    Хомут червячный Star light с ключом (бабочка) 16-26 мм

      Хомут червячный Star light с ключом (бабочка) 16-26 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000015509

      Характеристики

      Производитель
      		Star Light
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		26
      Мин. диаметр, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут червячный Star light с ключом (бабочка) 16-26 мм - представляет собой металлический ремешок с фиксирующим механизмом, который позволяет легко затянуть или ослабить крепление. Применяется при монтаже водопроводных и отопительных систем для быстрого герметичного соединения труд одинакового диаметра. Незаменим в случаях, когда нужно часто снимать, менять и переподключать шланги.