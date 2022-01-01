Хомут червячный Star light с ключом (бабочка) 16-26 мм - представляет собой металлический ремешок с фиксирующим механизмом, который позволяет легко затянуть или ослабить крепление. Применяется при монтаже водопроводных и отопительных систем для быстрого герметичного соединения труд одинакового диаметра. Незаменим в случаях, когда нужно часто снимать, менять и переподключать шланги.

