Хомуты металлические Сибртех 476513, червячные 20-32 мм, ширина 12 мм, W4, с ключом, 2 шт.
Арт. О00000015510
Хомуты металлические Сибртех 476513, червячные 20-32 мм, ширина 12 мм, W4, с ключом, 2 шт.
Арт. О00000015510
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр, мм
|32
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Мин. диаметр, мм
|20
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Тип
|червячный
- Хомут металлический Сибртех 476513 - позволяет осуществлять крепление патрубков, шлангов в машинах и станках, используется для обеспечения герметичных соединений в разных инженерных и транспортных системах.