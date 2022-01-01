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Хомуты металлические Сибртех 476513, червячные 20-32 мм, ширина 12 мм, W4, с ключом, 2 шт.
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Хомуты червячные
    Хомуты металлические Сибртех 476513, червячные 20-32 мм, ширина 12 мм, W4, с ключом, 2 шт.
    Арт. О00000015510
    Хомуты металлические Сибртех 476513, червячные 20-32 мм, ширина 12 мм, W4, с ключом, 2 шт.
    Хомуты металлические Сибртех 476513, червячные 20-32 мм, ширина 12 мм, W4, с ключом, 2 шт.
      Хомуты металлические Сибртех 476513, червячные 20-32 мм, ширина 12 мм, W4, с ключом, 2 шт.
      Хомуты металлические Сибртех 476513, червячные 20-32 мм, ширина 12 мм, W4, с ключом, 2 шт.

      Хомуты металлические Сибртех 476513, червячные 20-32 мм, ширина 12 мм, W4, с ключом, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. О00000015510

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		32
      Мин. диаметр, мм
      		20
      Тип
      		червячный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
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