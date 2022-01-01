Хомут червячный с ключом 20-32/9 W1
Арт. О00000030092
Характеристики
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. диаметр, мм
|32
|
Мин. диаметр, мм
|20
|
Тип
|червячный
- Червячный (винтовой) хомут с ключом 20-32/9 W1 - это хомут червячного типа, оборудованный специальным пластиковым ключом, позволяющим вручную затягивать или ослаблять хомут. Данный ключ обеспечивает многократное использование и облегчает установку хомута в труднодоступных местах. Применяется там, где есть необходимость быстрого монтажа и демонтажа хомута вручную. Червячные хомуты с ключом W1 отличаются высоким запасом прочности, удобством применения и оптимальным соотношением цены и качества.
Преимущества
- В конструкцию червячного хомута с ключом W1 входят прочный замок, укрепленный контактной сваркой, винт с несъемным ключом и штампованная лента с зубчатой дорожкой
- Ключ изготовлен из прочного небьющегося пластика, что дает возможность затягивать хомут с большим усилием
- Края ленты отбортованы, что позволяет защитить руки от травм и не повреждать поверхность, на которую они монтируются
- Для увеличения прочности, лента и замок сварены в одну конструкцию, что гарантирует отличную работу хомута в условиях сильной вибрации и высоких механических нагрузок
- Устройство червячных хомутов с ключом дает возможность многократного использования, при этом самопроизвольное ослабление хомута — невозможно
- Все металлические элементы данного хомута выполнены из высококачественной стали и имеют цинковое покрытие, что позволяет достичь высокой устойчивости к коррозии и другим неблагоприятным условиям