Хомут для воздуховода Лиссант 3090000420 с резиновым профилем, 100 мм, М8 - имеет специальную резиновую подкладку и этим отличаются от обычных хомутов. Резиновый профиль позволяет не только уменьшить вибрацию, которая передается от воздуховода на крепеж, но и значительно снизить общий уровень шума в помещении, где проходит вентиляционная трасса. Хомуты для горизонтального крепления с резиновым профилем применяются как для крепления круглых воздуховодов к строительным конструкциям, так и для крепления пластиковых и металлических труб, подвеса кабелей, шлангов или жгутов.