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Хомут для воздуховода Лиссант 3090000420 с резиновым профилем, 100 мм, М8
5.0
2
95 ₽
Хомуты для воздуховодов
    Хомут для воздуховода Лиссант 3090000420 с резиновым профилем, 100 мм, М8
    Арт. X699145330
    5.0
    2
    Хомут для воздуховода Лиссант 3090000420 с резиновым профилем, 100 мм, М8

      Хомут для воздуховода Лиссант 3090000420 с резиновым профилем, 100 мм, М8

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145330
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		100
      Тип
      		сантехнический с гайкой
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут для воздуховода Лиссант 3090000420 с резиновым профилем, 100 мм, М8 - имеет специальную резиновую подкладку и этим отличаются от обычных хомутов. Резиновый профиль позволяет не только уменьшить вибрацию, которая передается от воздуховода на крепеж, но и значительно снизить общий уровень шума в помещении, где проходит вентиляционная трасса. Хомуты для горизонтального крепления с резиновым профилем применяются как для крепления круглых воздуховодов к строительным конструкциям, так и для крепления пластиковых и металлических труб, подвеса кабелей, шлангов или жгутов.