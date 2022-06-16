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Хомут червячный Вихрь 12-20 73/9/1/21 (металлический, 9 мм, 50 шт.)
5.0
2
590 ₽
Хомуты червячные
    Хомут червячный Вихрь 12-20 73/9/1/21 (металлический, 9 мм, 50 шт.)
    Арт. О00000013326
    5.0
    2
    Хомут червячный Вихрь 12-20 73/9/1/21 (металлический, 9 мм, 50 шт.)

      Хомут червячный Вихрь 12-20 73/9/1/21 (металлический, 9 мм, 50 шт.)

      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013326
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		20
      Мин. диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут червячный Вихрь 12-20 73/9/1/21 - соединительный элемент, применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов диаметром до 20 мм. Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Детали червячного хомута имеют цинковое покрытие с хроматированием 6мкм (бесцветное) по ГОСТ 9301-86.
        Накатная лента имеет гладкую внутреннюю поверхность, которая предотвращает повреждения поверхности скрепляемых материалов.