Хомут червячный Вихрь 20-32 73/9/1/23 (металлический, 9 мм, 50 шт.)

Хомут червячный Вихрь 20-32 73/9/1/23 - соединительный элемент, применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов диаметром до 32 мм. Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Детали червячного хомута имеют цинковое покрытие с хроматированием 6мкм (бесцветное) по ГОСТ 9301-86. Накатная лента имеет гладкую внутреннюю поверхность, которая предотвращает повреждения поверхности скрепляемых материалов.

