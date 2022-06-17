Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/19, 3.6x180 Б, 100 шт.

Хомут-стяжка нейлоновый Вихрь 73/9/1/19 - используются в электромонтажных работах для скрепления и стягивания проводов, резиновых патрубков среднего диаметра, а также кабелей разной толщины. Отлично подходят для обвязки группы проводов и кабелей в трубы гофрированного и гладкого типа, кабель-каналы. Благодаря простоте конструкции и высокой надежности хомуты используются в разных сферах деятельности, от практики в быту до строительных мероприятий. Хомуты изготовлены из прочного нейлонового волокна. В упаковке 100 штук.