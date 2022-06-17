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Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/19, 3.6x180 Б, 100 шт.
4.5
2
Найти аналог
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/19, 3.6x180 Б, 100 шт.
    Арт. О00000012930
    4.5
    2
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/19, 3.6x180 Б, 100 шт.

      Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/19, 3.6x180 Б, 100 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012930
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хомут-стяжка нейлоновый Вихрь 73/9/1/19 - используются в электромонтажных работах для скрепления и стягивания проводов, резиновых патрубков среднего диаметра, а также кабелей разной толщины. Отлично подходят для обвязки группы проводов и кабелей в трубы гофрированного и гладкого типа, кабель-каналы. Благодаря простоте конструкции и высокой надежности хомуты используются в разных сферах деятельности, от практики в быту до строительных мероприятий. Хомуты изготовлены из прочного нейлонового волокна. В упаковке 100 штук.