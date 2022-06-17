Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/15, 4.8x200 мм, 100 шт.
Арт. О00000013212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стяжка
- Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/15, 4.8x200 мм - соединительный элемент, применяется для крепления и фиксации различных конструкций, систем монтажа, электропроводки и многого другого.
Преимущества
- Устойчив к ультрафиолету
- Температурный диапазон эксплуатации: от -20с до +50с
- Эластичность
- Разрывопрочность кг/см3>200
- Поставляется пакетами по 100 шт.