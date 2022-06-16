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Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/16, 4.8x300 Б, 100 шт.
5.0
2
Найти аналог
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/16, 4.8x300 Б, 100 шт.
    Арт. О00000013193
    5.0
    2
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/16, 4.8x300 Б, 100 шт.

      Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/16, 4.8x300 Б, 100 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/16, 4.8x300 Б (стяжка) - соединительный элемент, применяется для крепления и фиксации различных конструкций, систем монтажа, электропроводки и многого другого.

        Преимущества

        • Устойчив к ультрафиолету
        • Температурный диапазон эксплуатации: от -20с до +50с
        • Эластичность 
        • Разрывопрочность кг/см3>200
        • Поставляется пакетами по 100 шт.