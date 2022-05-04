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Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
4.5
2
Найти аналог
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут-стяжка Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивая к УФ, 100 шт.
    Арт. Х1308741
    4.5
    2
    Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
    Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
    Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
    Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
      Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
      Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
      Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
      Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.

      Хомут-стяжка Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивая к УФ, 100 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308741
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fischer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хомут-стяжка Fischer UBN 69364 - применяется для связывания электрических кабелей, гибких и жестких пластмассовых изоляционных труб, стальных труб, а так же при проведении различных электромонтажных работ. Стяжка не токсична и может применяться в помещениях. Так же стяжка Fischer UBN устойчива к ультрафиолетовым лучам, что делает возможным ее использование при проведении внешних работ.