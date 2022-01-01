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Стяжка С04ч Движение, 4х200мм, 100 шт.
200 ₽
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут-стяжка пластиковый С04ч Движение, 4х200мм, черный, 100 шт.
    Арт. X169751862
    Стяжка С04ч Движение, 4х200мм, 100 шт.

      Хомут-стяжка пластиковый С04ч Движение, 4х200мм, черный, 100 шт.

      200 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751862

      Характеристики

      Производитель
      		Движение
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      200 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут-стяжка пластиковый С04ч Движение - крепежное изделие, предназначенное для герметизации и обвязки соединений и проводов, других конструкций. Гораздо удобнее и практичнее обычной проволоки, поэтому используется во всех без исключения видах ремонтных, строительных и сантехнических работах. При монтаже в холодное время года предварительно выдержать упаковку при комнатной температуре не менее 2-х часов.