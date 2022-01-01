Стяжка С04ч Движение, 4х200мм, 100 шт.

Хомут-стяжка пластиковый С04ч Движение, 4х200мм, черный, 100 шт.
Арт. X169751862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стяжка
- Хомут-стяжка пластиковый С04ч Движение - крепежное изделие, предназначенное для герметизации и обвязки соединений и проводов, других конструкций. Гораздо удобнее и практичнее обычной проволоки, поэтому используется во всех без исключения видах ремонтных, строительных и сантехнических работах. При монтаже в холодное время года предварительно выдержать упаковку при комнатной температуре не менее 2-х часов.