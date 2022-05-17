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Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100шт.
5.0
2
120 ₽
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут-стяжка пластиковый С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100 шт.
    Арт. X169751860
    5.0
    2
    Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100шт.

      Хомут-стяжка пластиковый С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100 шт.

      120 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169751860
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Движение
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      120 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут-стяжка пластиковый С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100 шт. - является прочной, надежной фиксацией и используется для различных задач, при проведении электромонтажных, бытовых, хозяйственных, строительных работ и т.д. Хомуты выполнены из европейского нейлона PA66.  Стяжки производятся путем точного литья, что позволяет оценить качество литья по отсутствию пузырьков в структуре материала. Так же в составе данного материала добавлен угольный порошок, он улучшает физические свойства стяжки в стойкости к погодным условиям и прямым солнечным лучам. На одном из концов хомута стяжки расположен надежный  замок, на внутренней стороне - выступы. Затянув хомут-стяжку, вы получаете очень прочную фиксацию стяжки в замке, при этом "обратный ход" невозможен. Стяжки обладают широким рабочим температурным диапазоном, что указывает на возможность работы в экстремальных условиях от -45°С +80°С.