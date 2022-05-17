Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100шт.

Хомут-стяжка пластиковый С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100 шт. - является прочной, надежной фиксацией и используется для различных задач, при проведении электромонтажных, бытовых, хозяйственных, строительных работ и т.д. Хомуты выполнены из европейского нейлона PA66. Стяжки производятся путем точного литья, что позволяет оценить качество литья по отсутствию пузырьков в структуре материала. Так же в составе данного материала добавлен угольный порошок, он улучшает физические свойства стяжки в стойкости к погодным условиям и прямым солнечным лучам. На одном из концов хомута стяжки расположен надежный замок, на внутренней стороне - выступы. Затянув хомут-стяжку, вы получаете очень прочную фиксацию стяжки в замке, при этом "обратный ход" невозможен. Стяжки обладают широким рабочим температурным диапазоном, что указывает на возможность работы в экстремальных условиях от -45°С +80°С.