Пластиковый хомут Политэк (40 мм) 700040
Арт. X169780572
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.009
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Количество, шт
|1
- Хомут «Политэк» предназначен для крепления отдельного участка водопроводного трубопровода. Изделие изготовлено из полипропилена — универсального материала, который имеет высокие эксплуатационные и технические характеристики. Хомут не подвергается коррозии, образованию трещин, стойкий к абразивному воздействию, динамическим и статистическим нагрузкам. Благотворя этим свойствам сантехническое изделие можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.
Преимущества
- Надежность
- Удобство использования
- Долговечность
- Универсальность
- Низкая цена