Пластиковый хомут Политэк (40 мм) 700040

Преимущества

Надежность

Удобство использования

Долговечность

Универсальность

Низкая цена

Хомут «Политэк» предназначен для крепления отдельного участка водопроводного трубопровода. Изделие изготовлено из полипропилена — универсального материала, который имеет высокие эксплуатационные и технические характеристики. Хомут не подвергается коррозии, образованию трещин, стойкий к абразивному воздействию, динамическим и статистическим нагрузкам. Благотворя этим свойствам сантехническое изделие можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.