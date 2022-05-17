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Пластиковый хомут Политэк (40 мм) 700040
5.0
2
8 ₽
Хомуты сантехнические
    Пластиковый хомут Политэк (40 мм) 700040
    Арт. X169780572
    5.0
    2
    Пластиковый хомут Политэк (40 мм) 700040

      Пластиковый хомут Политэк (40 мм) 700040

      8 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169780572
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Политэк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.009
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      8 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут «Политэк» предназначен для крепления отдельного участка водопроводного трубопровода. Изделие изготовлено из полипропилена — универсального материала, который имеет высокие эксплуатационные и технические характеристики. Хомут не подвергается коррозии, образованию трещин, стойкий к абразивному воздействию, динамическим и статистическим нагрузкам. Благотворя этим свойствам сантехническое изделие можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.

        Преимущества

        • Надежность
        • Удобство использования
        • Долговечность
        • Универсальность
        • Низкая цена