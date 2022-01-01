Преимущества

Прочный болт, затяжка производится гайкой что позволяет достичь более высокий момент затяжки, возможность использовать контргаек

Лента с отбортовкой по краям для защиты поверхности шланга от механического повреждения

Предохранительный мостик, жестко закреплен для защиты шланга

Винт в замке хомута надежно фиксирует все соединительные элементы, позволяя использовать при монтаже гаечный ключ

Трехточечная сварка, повышает прочность соединений

Материал: оцинкованная сталь (W1)

Хомут силовой ХС20-22 Стандарт, 20-22 мм – это тип хомута, который имеет отличные эксплуатационные характеристики и отличается крепкой и надежной конструкцией. Он изготовлен из высококачественной стали и наиболее часто применяется в тяжелых эксплуатационных условиях при монтаже армированных толстостенных шлангов, дренажных насосов и гидропневматических приводов машин, при повышенных температурах до 300 градусов, и при повышенном давлении свыше 1000 атмосфер. Благодаря своим характеристикам силовые хомуты долгие годы справляются с высоким воздействием различных механических нагрузок в самых разных отраслях производства и ремонта. Прочная стальная поверхность и оптимальная площадь сжатия усиленных хомутов обеспечивает равномерное распределение силы сжатия профиля шланга, создавая полную герметизацию, при отсутствии возможности перетяжки участков поверхности.