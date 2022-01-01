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Хомут силовой ХС20-22 Стандарт, 20-22 мм
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Силовые хомуты (шарнирные)
    Хомут силовой ХС20-22 Стандарт, 20-22 мм
    Арт. О00000031710
    Хомут силовой ХС20-22 Стандарт, 20-22 мм

      Хомут силовой ХС20-22 Стандарт, 20-22 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000031710

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		22
      Мин. диаметр, мм
      		20
      Тип
      		шарнирный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хомут силовой ХС20-22 Стандарт, 20-22 мм – это тип хомута, который имеет отличные эксплуатационные характеристики и отличается крепкой и надежной конструкцией. Он изготовлен из высококачественной стали и наиболее часто применяется в тяжелых эксплуатационных условиях при монтаже армированных толстостенных шлангов, дренажных насосов и гидропневматических приводов машин, при повышенных температурах до 300 градусов, и при повышенном давлении свыше 1000 атмосфер. Благодаря своим характеристикам силовые хомуты долгие годы справляются с высоким воздействием различных механических нагрузок в самых разных отраслях производства и ремонта. Прочная стальная поверхность и оптимальная площадь сжатия усиленных хомутов обеспечивает равномерное распределение силы сжатия профиля шланга, создавая полную герметизацию, при отсутствии возможности перетяжки участков поверхности.

        Преимущества

        • Прочный болт, затяжка производится гайкой что позволяет достичь более высокий момент затяжки, возможность использовать контргаек
        • Лента с отбортовкой по краям для защиты поверхности шланга от механического повреждения
        • Предохранительный мостик, жестко закреплен для защиты шланга
        • Винт в замке хомута надежно фиксирует все соединительные элементы, позволяя использовать при монтаже гаечный ключ
        • Трехточечная сварка, повышает прочность соединений
        • Материал: оцинкованная сталь (W1)