Хомут металлический Humalt 007030104 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 31-36 мм, 1")
Арт. X169500235
Хомут металлический Humalt 007030104 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 31-36 мм, 1")
Арт. X169500235
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Турция
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Размер, дюйм
|1
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Макс. диаметр, мм
|36
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Мин. диаметр, мм
|31
- Хомут металлический Humalt 007030104 - предназначен для крепления труб соответствующего диаметра. Монтируется на несущую конструкцию при помощи дюбеля или болта. Состоит из двух частей, которые стягиваются между собой винтами. С внутренней стороны поверхность хомута покрыта резиновой уплотнительной прокладкой. Благодаря своей прочности и простоте использования, изделие широко применяется при монтаже трубопроводов различного назначения.