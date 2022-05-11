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Хомут металлический Humalt 007030103 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 23-28 мм, 3/4")
4.7
3
35 ₽
Хомуты сантехнические
    Хомут металлический Humalt 007030103 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 23-28 мм, 3/4")
    Арт. X169500234
    4.7
    3
    Хомут металлический Humalt 007030103 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 23-28 мм, 3/4")

      Хомут металлический Humalt 007030103 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 23-28 мм, 3/4")

      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169500234
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Humalt
      Родина бренда
      		Турция
      Размер, дюйм
      		3/4
      Макс. диаметр, мм
      		26
      Мин. диаметр, мм
      		23
      Все характеристики
      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хомут металлический Humalt 007030103 - предназначен для крепления труб соответствующего диаметра. Монтируется на несущую конструкцию при помощи дюбеля или болта. Состоит из двух частей, которые стягиваются между собой винтами. С внутренней стороны поверхность хомута покрыта резиновой уплотнительной прокладкой. Благодаря своей прочности и простоте использования, изделие широко применяется при монтаже трубопроводов различного назначения.