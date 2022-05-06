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Хомут металлический Humalt 007030111 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 4", 108-114 мм)
5.0
2
85 ₽
Хомуты сантехнические
    Хомут металлический Humalt 007030111 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 4", 108-114 мм)
    Арт. X1695002140
    5.0
    2
    Хомут металлический Humalt 007030111 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 4", 108-114 мм)

      Хомут металлический Humalt 007030111 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 4", 108-114 мм)

      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1695002140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Humalt
      Родина бренда
      		Турция
      Размер, дюйм
      		4
      Макс. диаметр, мм
      		114
      Мин. диаметр, мм
      		108
      Все характеристики
      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Хомут металлический Альтерпласт 108-114 мм, 4 монтируется на опорную установку трубопровода дюбельными гвоздями или болтами, и используется в качестве скрепляющего прибора для труб. Стальной хомут с шурупом 108-114 мм имеет достаточно простое устройство, благодаря чему его монтаж не занимает много времени. Это резиновая прокладка, уплотняющая соединение и делающая его герметичным, и кольцо, обхватывающее трубу по диаметру. Затяжение конструкции вокруг места соединения обеспечивается комплектующими винтами. Прочный и универсальный, хомут может применяться при сборке трубопровода любого вида и назначения.

        Преимущества стального хомута с шурупом Альтерпласт 007030111:

        • Надежный;
        • Герметичный;
        • Универсальный;
        • Практичный.

        Комплектация:

        • Хомут;
        • Прокладка;
        • Крепежные винты;
        • Упаковка.