Хомут металлический Humalt 007030111 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 4", 108-114 мм)
Арт. X1695002140
Хомут металлический Humalt 007030111 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 4", 108-114 мм)
Арт. X1695002140
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Турция
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Размер, дюйм
|4
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Макс. диаметр, мм
|114
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Мин. диаметр, мм
|108
Хомут металлический Альтерпласт 108-114 мм, 4 монтируется на опорную установку трубопровода дюбельными гвоздями или болтами, и используется в качестве скрепляющего прибора для труб. Стальной хомут с шурупом 108-114 мм имеет достаточно простое устройство, благодаря чему его монтаж не занимает много времени. Это резиновая прокладка, уплотняющая соединение и делающая его герметичным, и кольцо, обхватывающее трубу по диаметру. Затяжение конструкции вокруг места соединения обеспечивается комплектующими винтами. Прочный и универсальный, хомут может применяться при сборке трубопровода любого вида и назначения.
Преимущества стального хомута с шурупом Альтерпласт 007030111:
- Надежный;
- Герметичный;
- Универсальный;
- Практичный.
Комплектация:
- Хомут;
- Прокладка;
- Крепежные винты;
- Упаковка.