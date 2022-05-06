Хомут металлический Humalt 007030111 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 4", 108-114 мм)

Хомут металлический Альтерпласт 108-114 мм, 4 монтируется на опорную установку трубопровода дюбельными гвоздями или болтами, и используется в качестве скрепляющего прибора для труб. Стальной хомут с шурупом 108-114 мм имеет достаточно простое устройство, благодаря чему его монтаж не занимает много времени. Это резиновая прокладка, уплотняющая соединение и делающая его герметичным, и кольцо, обхватывающее трубу по диаметру. Затяжение конструкции вокруг места соединения обеспечивается комплектующими винтами. Прочный и универсальный, хомут может применяться при сборке трубопровода любого вида и назначения.

Преимущества стального хомута с шурупом Альтерпласт 007030111:

Надежный;

Герметичный;

Универсальный;

Практичный.

Комплектация: