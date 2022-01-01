Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотор лодочный Хопер 520 NEW 4640009484546/1
Найти аналог
Двигатели
    Мотор лодочный Хопер 520 NEW 4640009484546/1
    Арт. О00000015086
    Мотор лодочный Хопер 520 NEW 4640009484546/1

      Мотор лодочный Хопер 520 NEW 4640009484546/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000015086

      Характеристики

      Производитель
      		Хопер
      Габариты, мм
      		1040x380x280
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Лодочный мотор ХОПЕР 520 NEW 4640009484546/1 облегчает передвижение легкой, небольшой лодки по воде. Удобство. Управление осуществляется одной рукой. На конце рычага расположена специальная накладка, выполненная по форме ладони, что способствует более комфортному использованию. Простота эксплуатации. Мотор обладает 2-х тактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и обслуживания.

        Комплектация:

        • Лодочный мотор;
        • Металлический винт.