Мотор лодочный Хопер 520 NEW 4640009484546/1

Описание:

Комплектация:

Лодочный мотор;

Металлический винт.

Лодочный мотор ХОПЕР 520 NEW 4640009484546/1 облегчает передвижение легкой, небольшой лодки по воде. Удобство. Управление осуществляется одной рукой. На конце рычага расположена специальная накладка, выполненная по форме ладони, что способствует более комфортному использованию. Простота эксплуатации. Мотор обладает 2-х тактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и обслуживания.