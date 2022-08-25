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Мотоблок бензиновый ХОПЕР 900 MQ, колеса 19х7х8, 7 л.с.
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый ХОПЕР 900 MQ, колеса 19х7х8, 7 л.с.
    Арт. О00000026534
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый ХОПЕР 900 MQ, колеса 19х7х8, 7 л.с.

      Мотоблок бензиновый ХОПЕР 900 MQ, колеса 19х7х8, 7 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026534
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Хопер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый мотоблок Хопер используется для сложной обработки почвы, в том числе целинную. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват, поэтому агрегат не выскальзывает из рук во время работы. А панель управления, которая вынесена на рукоять, облегчает процесс вспашки и позволяет пользоваться без особых навыков и знаний. На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на пользователя.

        Преимущества

        • Выбор ширины вспашки - для разных задач
        • Кожух - защищает оператора от камней и грязи
        • Металлический кронштейн на корпусе - для простоты переноски
        • Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата
        • Высокая производительность
        • Элементы управления на рукояти - для комфортной деятельности
        • Мощный двигатель способствует качественной работе