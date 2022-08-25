Бензиновый мотоблок Хопер 900 MQ, колёса 4х10

Преимущества

Выбор ширины вспашки - для разных задач

Кожух - защищает оператора от камней и грязи

Металлический кронштейн на корпусе - для простоты переноски

Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата

Высокая производительность

Элементы управления на рукояти - для комфортной деятельности

Мощный двигатель способствует качественной работе

Бензиновый мотоблок Хопер 900 MQ 4640009483129 используется для сложной обработки почвы, в том числе целинную. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват, поэтому агрегат не выскальзывает из рук во время работы. А панель управления, которая вынесена на рукоять, облегчает процесс вспашки и позволяет пользоваться без особых навыков и знаний. На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на пользователя.