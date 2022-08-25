Бензиновый мотоблок Хопер 900 MQ, колёса 4х10
Арт. О00000012281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Бензиновый мотоблок Хопер 900 MQ 4640009483129 используется для сложной обработки почвы, в том числе целинную. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват, поэтому агрегат не выскальзывает из рук во время работы. А панель управления, которая вынесена на рукоять, облегчает процесс вспашки и позволяет пользоваться без особых навыков и знаний. На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на пользователя.
Преимущества
- Выбор ширины вспашки - для разных задач
- Кожух - защищает оператора от камней и грязи
- Металлический кронштейн на корпусе - для простоты переноски
- Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата
- Высокая производительность
- Элементы управления на рукояти - для комфортной деятельности
- Мощный двигатель способствует качественной работе