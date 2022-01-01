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Измельчитель зерна и кукурузы электрический Хопер 400, вес: 3.5 кг
Арт. О00000029111
- Персональная скидка
Измельчитель зерна и кукурузы электрический Хопер 400, вес: 3.5 кг
Арт. О00000029111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|12
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Материал корпуса
|металл
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- Измельчитель зерна Хопер 400, круглый - предназначен для получения фуражного дроблёного зерна для домашнего скота. Благодаря мощному двигателю, может переработать за час до 400 кг зерна. Крепкий металлический корпус отлично защищает внутренние элементы от механических повреждений.
Преимущества
- Компактный размер Хопер 400 круглый 4640009483044
- Большой бункер для удобной загрузки
- Высокая мощность
- Прочный корпус
- Устройство устанавливается на ведро или на иную подходящую тару