Измельчитель зерна и кукурузы электрический Хопер 400, вес: 3.5 кг

Преимущества

Компактный размер Хопер 400 круглый 4640009483044

Большой бункер для удобной загрузки

Высокая мощность

Прочный корпус

Устройство устанавливается на ведро или на иную подходящую тару

Измельчитель зерна Хопер 400, круглый - предназначен для получения фуражного дроблёного зерна для домашнего скота. Благодаря мощному двигателю, может переработать за час до 400 кг зерна. Крепкий металлический корпус отлично защищает внутренние элементы от механических повреждений.