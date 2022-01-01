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Измельчитель зерна и кукурузы электрический Хопер 400, вес: 3.5 кг
4 200 ₽
Зернодробилки
  • Персональная скидка
Измельчитель зерна и кукурузы электрический Хопер 400, вес: 3.5 кг
Арт. О00000029111
Измельчитель зерна и кукурузы электрический Хопер 400, вес: 3.5 кг
  • Персональная скидка

Измельчитель зерна и кукурузы электрический Хопер 400, вес: 3.5 кг

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4 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029111

Характеристики

Производитель
Хопер
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Объем, л
12
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Измельчитель зерна Хопер 400, круглый - предназначен для получения фуражного дроблёного зерна для домашнего скота. Благодаря мощному двигателю, может переработать за час до 400 кг зерна. Крепкий металлический корпус отлично защищает внутренние элементы от механических повреждений.

    Преимущества

    • Компактный размер Хопер 400 круглый 4640009483044
    • Большой бункер для удобной загрузки
    • Высокая мощность
    • Прочный корпус
    • Устройство устанавливается на ведро или на иную подходящую тару