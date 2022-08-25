Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
    Арт. О00000026305
    5.0
    1
    Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
    Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
    Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
    Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
    Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
      Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
      Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
      Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
      Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
      Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.

      Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026305
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Хопер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Объем двигателя, см. куб.
      		52
      Мощность, л.с
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый минимотокультиватор Хопер MК-52 4640009484614 используется для обработки среднего и тяжелого грунта. Модель оснащена колесами с широким основанием, которые позволяют передвигаться на любой поверхности. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват, поэтому агрегат не выскальзывает из рук во время работы. А панель управления, которая вынесена на рукоять, облегчает процесс вспашки и позволяет пользоваться без особых навыков и знаний.

        Преимущества

        • Усиленные металлические фрезы позволяют без особых усилий вспахивать почву
        • Двойные транспортировочные колеса обеспечивают легкое перемещение агрегата по участку
        • Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки
        • Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата
        • Высокая производительность
        • Мощный двигатель способствует качественной работе