Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.
Арт. О00000026305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Объем двигателя, см. куб.
|52
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Мощность, л.с
|3
- Бензиновый минимотокультиватор Хопер MК-52 4640009484614 используется для обработки среднего и тяжелого грунта. Модель оснащена колесами с широким основанием, которые позволяют передвигаться на любой поверхности. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват, поэтому агрегат не выскальзывает из рук во время работы. А панель управления, которая вынесена на рукоять, облегчает процесс вспашки и позволяет пользоваться без особых навыков и знаний.
Преимущества
- Усиленные металлические фрезы позволяют без особых усилий вспахивать почву
- Двойные транспортировочные колеса обеспечивают легкое перемещение агрегата по участку
- Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки
- Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата
- Высокая производительность
- Мощный двигатель способствует качественной работе