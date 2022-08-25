Бензиновый культиватор Хопер МК-52, 3 л.с.

Преимущества

Усиленные металлические фрезы позволяют без особых усилий вспахивать почву

Двойные транспортировочные колеса обеспечивают легкое перемещение агрегата по участку

Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки

Прорезиненные рукоятки - для надежного охвата

Высокая производительность

Мощный двигатель способствует качественной работе

Бензиновый минимотокультиватор Хопер MК-52 4640009484614 используется для обработки среднего и тяжелого грунта. Модель оснащена колесами с широким основанием, которые позволяют передвигаться на любой поверхности. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный хват, поэтому агрегат не выскальзывает из рук во время работы. А панель управления, которая вынесена на рукоять, облегчает процесс вспашки и позволяет пользоваться без особых навыков и знаний.