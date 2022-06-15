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Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150
Арт. X169752984
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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- Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150 применяется для отделки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей строительными смесями. Работа под давлением позволяет улучшить сцепление смеси с поверхностью. Давление сжатого воздуха составляет 4-6 атм. Ковш оборудован удобной рукоятью, которая позволяет обрабатывать поверхности в узких проемах и коридорах. Ковш работает с разными растворами: известковыми, жидкими, цементными, гипсовыми и клеевыми растворами, а также красками.
Преимущества:
- Простота использования. Персоналу не нужно получать специальное образование, чтобы работать с ковшом
- Высокая скорость работы. Время работы сокращается в 3-4 раза
- Качественное нанесение. Благодаря работе под давлением улучшается сцепление смеси с поверхностью
- Диаметр сопел позволяет использовать любые добавки
- Ковш оснащен удобной рукоятью, которая позволяет обрабатывать поверхности в узких проемах и коридорах