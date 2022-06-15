Преимущества:

Простота использования. Персоналу не нужно получать специальное образование, чтобы работать с ковшом

Высокая скорость работы. Время работы сокращается в 3-4 раза

Качественное нанесение. Благодаря работе под давлением улучшается сцепление смеси с поверхностью

Диаметр сопел позволяет использовать любые добавки

Ковш оснащен удобной рукоятью, которая позволяет обрабатывать поверхности в узких проемах и коридорах

Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150 применяется для отделки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей строительными смесями. Работа под давлением позволяет улучшить сцепление смеси с поверхностью. Давление сжатого воздуха составляет 4-6 атм. Ковш оборудован удобной рукоятью, которая позволяет обрабатывать поверхности в узких проемах и коридорах. Ковш работает с разными растворами: известковыми, жидкими, цементными, гипсовыми и клеевыми растворами, а также красками.