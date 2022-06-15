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Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150
4.6
5
3 980 ₽
4 420 ₽
Пневматические краскопульты
  • Персональная скидка
Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150
Арт. X169752984
4.6
5
Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150
Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150
Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150
  • Персональная скидка
Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150
Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150
Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150

Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150

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  • -440 ₽
3 980 ₽
4 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169752984
4.6
5

Характеристики

Производитель
Zitrek
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Материал сопла
металл
Материал бачка
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -440 ₽
3 980 ₽
4 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Штукатурный хоппер-ковш Zitrek SN-01 021-3150 применяется для отделки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей строительными смесями. Работа под давлением позволяет улучшить сцепление смеси с поверхностью. Давление сжатого воздуха составляет 4-6 атм. Ковш оборудован удобной рукоятью, которая позволяет обрабатывать поверхности в узких проемах и коридорах. Ковш работает с разными растворами: известковыми, жидкими, цементными, гипсовыми и клеевыми растворами, а также красками. 

    Преимущества:

    • Простота использования. Персоналу не нужно получать специальное образование, чтобы работать с ковшом
    • Высокая скорость работы. Время работы сокращается в 3-4 раза
    • Качественное нанесение. Благодаря работе под давлением улучшается сцепление смеси с поверхностью
    • Диаметр сопел позволяет использовать любые добавки
    • Ковш оснащен удобной рукоятью, которая позволяет обрабатывать поверхности в узких проемах и коридорах