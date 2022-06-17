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Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Очистка рук
    Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)
    Арт. О00000014260
    5.0
    2
    Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)
    Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)
    Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)
      Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)
      Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)
      Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)

      Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014260
      5.0
      2

      Характеристики

      Тип
      		мыло
      Количество в упаковке, шт
      		4
      Вес, кг
      		0.4
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Мыло обеспечивает антибактериальную защиту и бережно ухаживает за руками и телом. Мыло Хозяйственное 72% 4 штуки по 100 г. Для стирки, уборки, мытья посуды и рук. Классическое хозяйственное мыло не содержит красителей и парфюмерных композиций. Обильно пенится даже в холодной воде. Создано на натуральной основе, не содержит запрещенных ингредиентов и безопасно для применения. Не размокает в воде. Не трескается при длительном хранении.