Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)

Описание товара:

Мыло обеспечивает антибактериальную защиту и бережно ухаживает за руками и телом. Мыло Хозяйственное 72% 4 штуки по 100 г. Для стирки, уборки, мытья посуды и рук. Классическое хозяйственное мыло не содержит красителей и парфюмерных композиций. Обильно пенится даже в холодной воде. Создано на натуральной основе, не содержит запрещенных ингредиентов и безопасно для применения. Не размокает в воде. Не трескается при длительном хранении.