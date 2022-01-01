Набор шарнирно-губцевого инструмента KING TONY 42104GР01, 4 предмета
Арт. X10193707
Характеристики
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Производитель
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Материал рукоятки
|2х-компонентный пластик
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Вес, кг
|1.2
Описание товара:
Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 4шт KING TONY 42104GP01 - комплект ручных шарнирно-губцевых инструментов для захвата, удержания и перекусывания различных деталей и заготовок при выполнении ремонтно-монтажных работ. Каждое изделие имеет прочные стальные рабочие части и удобные для обхвата ладонью эргономичные рукоятки. инструменты хранятся в удобном чехле с прозрачными карманами.
Преимущества:
- Нескользящие двухкомпонентные ручки с упорами для ладони;
- Удобный чехол с прозрачными карманами для удобства хранения и транспортировки набора пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 4шт KING TONY 42104GP01;
- Чехол оснащен отверстиями для возможности подвеса над рабочим местом и удобного использования инструментов;
- Прочные стальные губки, острые режущие кромки, зубчатые поверхности захватных частей.
Комплектация:
- Чехол;
- Пассатижи;
- Тонкогубцы;
- Переставные клещи;
- Бокорезы.