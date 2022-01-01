Набор шарнирно-губцевого инструмента KING TONY 42104GР01, 4 предмета

Описание товара:

Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 4шт KING TONY 42104GP01 - комплект ручных шарнирно-губцевых инструментов для захвата, удержания и перекусывания различных деталей и заготовок при выполнении ремонтно-монтажных работ. Каждое изделие имеет прочные стальные рабочие части и удобные для обхвата ладонью эргономичные рукоятки. инструменты хранятся в удобном чехле с прозрачными карманами.

Преимущества:

Нескользящие двухкомпонентные ручки с упорами для ладони;

Удобный чехол с прозрачными карманами для удобства хранения и транспортировки набора пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 4шт KING TONY 42104GP01;

Чехол оснащен отверстиями для возможности подвеса над рабочим местом и удобного использования инструментов;

Прочные стальные губки, острые режущие кромки, зубчатые поверхности захватных частей.

Комплектация: