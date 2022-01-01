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Набор шарнирно-губцевого инструмента KING TONY 42104GР01, 4 предмета
Найти аналог
Наборы шарнирно-губцевого инструмента
    Набор шарнирно-губцевого инструмента KING TONY 42104GР01, 4 предмета
    Арт. X10193707
    Набор шарнирно-губцевого инструмента KING TONY 42104GР01, 4 предмета

      Набор шарнирно-губцевого инструмента KING TONY 42104GР01, 4 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10193707

      Характеристики

      Производитель
      		King Tony
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный пластик
      Вес, кг
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 4шт KING TONY 42104GP01 - комплект ручных шарнирно-губцевых инструментов для захвата, удержания и перекусывания различных деталей и заготовок при выполнении ремонтно-монтажных работ. Каждое изделие имеет прочные стальные рабочие части и удобные для обхвата ладонью эргономичные рукоятки. инструменты хранятся в удобном чехле с прозрачными карманами.

        Преимущества:

        • Нескользящие двухкомпонентные ручки с упорами для ладони;
        • Удобный чехол с прозрачными карманами для удобства хранения и транспортировки набора пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 4шт KING TONY 42104GP01;
        • Чехол оснащен отверстиями для возможности подвеса над рабочим местом и удобного использования инструментов;
        • Прочные стальные губки, острые режущие кромки, зубчатые поверхности захватных частей.

        Комплектация:

        • Чехол;
        • Пассатижи;
        • Тонкогубцы;
        • Переставные клещи;
        • Бокорезы.