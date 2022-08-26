Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)

Преимущества

Надежность и долговечность - изготовлена методом свободной ковки из стали марки 50

Устойчивость к коррозии

Противоскользящее покрытие рукоятки

Отверстие для подвеса

Твердость рабочей части 48 HRc

Длина 900 мм

Кирка с фибергласовой рукояткой 900 мм MATRIX 21830 - это ударно-рычажный инструмент, применяемый для раскалывания различных материалов. Изготовлена из стали марки 50 методом свободной ковки, что обеспечивает высокую износостойкость. Твердость рабочего полотна составляет 48 HRc. Удлиненная рукоятка из фибергласа имеет обрезиненную поверхность, что гарантирует надежный захват инструмента и комфортную работу.