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Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
5.0
1
1 950 ₽
Кирки
    Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
    Арт. Х13032402
    5.0
    1
    Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
    Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
    Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
    Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
    Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
    Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
    Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
    Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
      Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
      Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
      Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
      Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
      Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
      Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
      Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)
      Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)

      Кирка с фибергласовой рукояткой MATRIX 21830 (1500 г)

      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х13032402
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Общая длина, мм
      		900
      Материал рукояти
      		фиберглас
      Вес бойка, кг
      		1.5
      Общий вес, кг
      		2.66
      Все характеристики
      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кирка с фибергласовой рукояткой 900 мм MATRIX 21830 - это ударно-рычажный инструмент, применяемый для раскалывания различных материалов. Изготовлена из стали марки 50 методом свободной ковки, что обеспечивает высокую износостойкость. Твердость рабочего полотна составляет 48 HRc. Удлиненная рукоятка из фибергласа имеет обрезиненную поверхность, что гарантирует надежный захват инструмента и комфортную работу.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность - изготовлена методом свободной ковки из стали марки 50
        • Устойчивость к коррозии
        • Противоскользящее покрытие рукоятки
        • Отверстие для подвеса
        • Твердость рабочей части 48 HRc
        • Длина 900 мм