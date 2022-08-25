Кирка STURM 1076-01-1500 1500 гр.
Арт. Х1303124
Характеристики
|
Производитель
|
Материал рукояти
|фиберглас
|
Вес бойка, кг
|1.5
|
Общий вес, кг
|2.5
|
Амортизация удара
|Да
- Кирка 1500гр Sturm 1076-01-1500 является удобным приспособлением в строительных работах, например, для расколки кирпичной кладки. Боек выполнен из прочного кованного материала, который выдерживает большие нагрузки и обладает износостойкостью. Фибергласовая рукоять амортизирует удар и обеспечивает надежный захват.
Преимущества
- Вес 1500гр
- Износостойкость
- Обрезиненный наконечник рукояти
- Стойкость к большим нагрузкам