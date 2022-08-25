Кирка STURM 1076-01-1500 1500 гр.

Преимущества

Вес 1500гр

Износостойкость

Обрезиненный наконечник рукояти

Стойкость к большим нагрузкам

Кирка 1500гр Sturm 1076-01-1500 является удобным приспособлением в строительных работах, например, для расколки кирпичной кладки. Боек выполнен из прочного кованного материала, который выдерживает большие нагрузки и обладает износостойкостью. Фибергласовая рукоять амортизирует удар и обеспечивает надежный захват.