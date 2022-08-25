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Кирка STURM 1076-01-1500 1500 гр.
5.0
1
Найти аналог
Кирки
    Кирка STURM 1076-01-1500 1500 гр.
    Арт. Х1303124
    5.0
    1
    Кирка STURM 1076-01-1500 1500 гр.

      Кирка STURM 1076-01-1500 1500 гр.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1303124
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Материал рукояти
      		фиберглас
      Вес бойка, кг
      		1.5
      Общий вес, кг
      		2.5
      Амортизация удара
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кирка 1500гр Sturm 1076-01-1500 является удобным приспособлением в строительных работах, например, для расколки кирпичной кладки. Боек выполнен из прочного кованного материала, который выдерживает большие нагрузки и обладает износостойкостью. Фибергласовая рукоять амортизирует удар и обеспечивает надежный захват.

        Преимущества

        • Вес 1500гр
        • Износостойкость
        • Обрезиненный наконечник рукояти
        • Стойкость к большим нагрузкам