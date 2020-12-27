Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Паяльная кислота Центр ВТО А010115 (30 мл)
5.0
1
25 ₽
Комплектующие для электрических паяльников
    Паяльная кислота Центр ВТО А010115 (30 мл)
    Арт. X132743
    5.0
    1
    Паяльная кислота Центр ВТО А010115 (30 мл)

      Паяльная кислота Центр ВТО А010115 (30 мл)

      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132743
      5.0
      1

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		паяльная кислота
      Объем, мл
      		30
      Вес, кг
      		0.11
      Все характеристики
      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить паяльную кислоту Центр ВТО А010115 - означает получить качественный продукт химического происхождения, который прослужит в полном объеме. Кислота имеет в составе хлористый цинк, поэтому пригодится при пайке олова, меди, никеля и иных металлов средней твердости. Подойдет флюс и для лужения чугунного, латунных и бронзовых сплавов, а также серебра, стали и железа. Жидкость является безопасной для использования, не подвержена возгоранию и не вызывает взрывов.

        Преимущества паяльной кислоты Центр ВТО А010115 с капельницей:

        • Не горит;
        • Взрывобезопасная;
        • Качественная;
        • Надежная;
        • Эффективная.

        Комплектация:

        • Кислота в пластиковой таре;
        • Упаковка.