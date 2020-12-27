Паяльная кислота Центр ВТО А010115 (30 мл)

Купить паяльную кислоту Центр ВТО А010115 - означает получить качественный продукт химического происхождения, который прослужит в полном объеме. Кислота имеет в составе хлористый цинк, поэтому пригодится при пайке олова, меди, никеля и иных металлов средней твердости. Подойдет флюс и для лужения чугунного, латунных и бронзовых сплавов, а также серебра, стали и железа. Жидкость является безопасной для использования, не подвержена возгоранию и не вызывает взрывов.

Преимущества паяльной кислоты Центр ВТО А010115 с капельницей:

Не горит;

Взрывобезопасная;

Качественная;

Надежная;

Эффективная.

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