Кисть круглая Лакра №4 0100104 - 100% светлая натуральная щетина надежно закреплена в пластиковой оправе. Деревянная рукоятка оснащена отверстием для подвески. Применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные узкие поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на масляной основе.