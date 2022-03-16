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Кисть круглая Лакра №4 0100104
5.0
2
20 ₽
Круглые малярные кисти
    Кисть круглая Лакра №4 0100104
    Арт. Х153710468
    5.0
    2
    Кисть круглая Лакра №4 0100104

      Кисть круглая Лакра №4 0100104

      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710468
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		25
      Все характеристики
      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть круглая Лакра №4 0100104 - 100% светлая натуральная щетина надежно закреплена в пластиковой оправе. Деревянная рукоятка оснащена отверстием для подвески. Применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные узкие поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на масляной основе.