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Кисть круглая Лакра №6 0100106
5.0
2
40 ₽
Круглые малярные кисти
    Кисть круглая Лакра №6 0100106
    Арт. Х153710469
    5.0
    2
    Кисть круглая Лакра №6 0100106

      Кисть круглая Лакра №6 0100106

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710469
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		30
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кисть круглая Лакра №6 0100106 - применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные узкие поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на масляной основе. Натуральная светлая щетина надежно закреплена в пластиковой оправе. Деревянная рукоятка оснащена отверстием для подвески.