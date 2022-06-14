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Кисть круглая Лакра №8 0100108
5.0
3
40 ₽
Круглые малярные кисти
    Кисть круглая Лакра №8 0100108
    Арт. Х153710470
    5.0
    3
    Кисть круглая Лакра №8 0100108

      Кисть круглая Лакра №8 0100108

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710470
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		35
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть круглая Лакра №8 0100108 - применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные узкие поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на масляной основе. Натуральная светлая щетина надежно закреплена в пластиковой оправе. Деревянная рукоятка оснащена отверстием для подвески.