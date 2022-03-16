Кисть круглая Лакра №14 0100114
Арт. Х153710473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|круглая
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Ширина, мм
|50
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- Кисть круглая Лакра №14 0100114 - применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные узкие поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на масляной основе. Натуральная светлая щетина надежно закреплена в пластиковой оправе. Деревянная рукоятка оснащена отверстием для подвески.