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Кисть круглая Лакра №14 0100114
5.0
2
Найти аналог
Круглые малярные кисти
    Кисть круглая Лакра №14 0100114
    Арт. Х153710473
    5.0
    2
    Кисть круглая Лакра №14 0100114

      Кисть круглая Лакра №14 0100114

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153710473
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть круглая Лакра №14 0100114 - применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные узкие поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на масляной основе. Натуральная светлая щетина надежно закреплена в пластиковой оправе. Деревянная рукоятка оснащена отверстием для подвески.