Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кисть плоская Лакра Стандарт 0100580 (100 мм)
5.0
2
150 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть плоская Лакра Стандарт 0100580 (100 мм)
    Арт. Х153710481
    5.0
    2
    Кисть плоская Лакра Стандарт 0100580 (100 мм)

      Кисть плоская Лакра Стандарт 0100580 (100 мм)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710481
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		100
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
      485 ₽
      5.0
      Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)
      250 ₽
      5.0
      Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)
      Валик в сборе 180 мм искусственный мех 0316020
      130 ₽
      5.0
      Валик в сборе 180 мм искусственный мех 0316020
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.
      165 ₽
      5.0
      Клей холодная сварка универсальный AVS AVK-110 A78096S, 55 гр.
      Кисть плоская Лакра Стандарт 0100550 (50 мм)
      80 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра Стандарт 0100550 (50 мм)
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101225 (100 мм)
      160 ₽
      4.5
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101225 (100 мм)
      Стальная проволочная щетка РемоКолор 11-1-005
      120 ₽
      Стальная проволочная щетка РемоКолор 11-1-005
      Супер-клей Cosmofen Сa-12, 20 г
      175 ₽
      5.0
      Супер-клей Cosmofen Сa-12, 20 г
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      120 ₽
      5.0
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть плоская Лакра Стандарт 0100580 (100 мм) применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности. Имеет светлую натуральную щетину. Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески, а так же специальным креплением для фиксации на ведро.