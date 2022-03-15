Кисть плоская Лакра Стандарт 0100580 (100 мм) применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности. Имеет светлую натуральную щетину. Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески, а так же специальным креплением для фиксации на ведро.