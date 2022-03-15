Кисть плоская Лакра Стандарт 0100580 (100 мм)
Арт. Х153710481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|100
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- Кисть плоская Лакра Стандарт 0100580 (100 мм) применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности. Имеет светлую натуральную щетину. Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески, а так же специальным креплением для фиксации на ведро.