Кисть плоская Лакра 0101000 3/4", белый, 20 мм
Арт. Х153710482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|20
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- Кисть плоская Лакра 0101000 - применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на масляной основе. 100% светлая натуральная щетина надежно закреплена в металлическом бандаже. Деревянная лакированная рукоятка оснащена отверстием для подвески.